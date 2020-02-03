Altınordu Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika
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Altınordu Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı

6 saat önce

Altınordu Belediyesi tarafından sabah erken saatlerde okula giden öğrencilere 'Hem içimiz hem gönlümüz ısınsın' sloganıyla çorba ikramı yapıldı.

Altınordu Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı, System.String[]

Altınordu Belediyesi tarafından sabah erken saatlerde okula giden öğrencilere 'Hem içimiz hem gönlümüz ısınsın' sloganıyla çorba ikramı yapıldı.


Altınordu Belediyesi sosyal yönlü çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Sosyal Belediyecilik kapsamında 'insanı merkeze' alan çalışmalar yürüten Altınordu Belediyesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısının ilk gününde öğrencilere çorba ikramında bulundu.


Ordu Lisesi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi girişlerine kurulan stantlarda, sabah kahvaltı yapma imkanı bulamayan ve isteyen tüm öğrenci ve öğretmenlere Altınordu Belediyesi tarafından çorba dağıtımı yapıldı.


Çorba ikramını değerlendiren öğrenciler, uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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