Altınordu Belediyesinden şoför esnafına yakıt desteği

Ordu'da, Altınordu Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 1000 şoför esnafına yakıt desteği sağlandı.

Salgın kaynaklı ekonomik riskleri en aza indirmek amacıyla başlatılan destek programı çerçevesinde servis, şehir içi dolmuşlar ve köy minibüsleri için toplam 50 bin litre yakıt desteği verilecek.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Akyazı Mahallesi'nde düzenlenen programda, her daim alın teriyle Ordu'ya hayat veren emekçilerin yanında olduklarını söyledi.

Yakıt desteğinin, onlarca sosyal belediyecilik örneği uygulamalarından biri olduğunu vurgulayan Tören, "Salgından en fazla etkilenen kesimlerden biri de şoför esnafı. Şehir dayanışması noktasında birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Bu çalışmamızda 1000 şoför esnafımızı, 1000 depo yakıt desteğiyle taçlandırdığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Tören, salgınla mücadelede hükümetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel bazda da yerel yönetimlerin çeşitli tedbirler aldığına işaret etti.

Salgının sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmek için belediyecilik disiplini açısından da almaları gereken tedbirler olduğunu belirten Tören, bu anlayıştan hareketle insan yaşamı, toplum sağlığı ve şehir hayatının devam etmesi adına her türlü sorumluluğu üzerlerine aldıklarını kaydetti.

Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Yavuz da Tören'e teşekkür ederek, sağlanan desteğin bu zor günlerde kendilerine adeta can suyu olduğunu ifade etti.