Son Dakika Haberleri: Altınordu, Berkay Samancı ile tekrar anlaştı
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Altınordu, Berkay Samancı ile tekrar anlaştı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Berkay Samancı ile yeniden anlaştı.

Altınordu, Berkay Samancı ile tekrar anlaştı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Berkay Samancı ile yeniden anlaştı.
Altınordu Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, yaptığı açıklamada, sözleşmesi sona eren ön libero Berkay Samancı ile 1+1 anlaşma sağladıklarını bildirdi.
Berkay Samancı'yı ailelerinin bir üyesi olarak gördüklerini belirten Orhunbilge, "Karakteriyle her zaman gençlerimize örnek gösterdiğimiz, sorumluluk sahibi ve görev adamı bir oyuncu ile yeniden birlikteyiz. Yeni sezonda kendisine başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
Berkay Samancı da en büyük hayalinin Altınordu formasıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamak olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:59 Kaynak: AA
CEO, Altınordu, Berkay Samancı
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