Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü kadrosuna kattı

Altınordu, Beşiktaş'tan 19 yaşındaki santrfor Oğuzhan Akgün ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu, Beşiktaş'tan 19 yaşındaki santrfor Oğuzhan Akgün ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu; Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli ve Hüseyin Altuğ Taş transferlerinin ardından bir futbolcuyu daha renklerini bağladı. Kırmızı-lacivertliler, Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Akgün ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı. Oğuzhan Akgün, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan İstanbulspor'a kiralanmıştı. Genç santrfor, İstanbulspor formasıyla 6'sı lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 9 maça çıkmıştı. - İZMİR

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