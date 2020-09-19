Altınordu - Bursaspor maçının ardından - Son Dakika

Altınordu - Bursaspor maçının ardından

- Altınordu - Bursaspor maçının ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Üzgünüz ama ligin daha başındayız" Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: "Çok mutluyuz, oyuncularımızı tebrik ediyorum" TFF 1. Lig'in 2.

- Altınordu - Bursaspor maçının ardından

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Üzgünüz ama ligin daha başındayız"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: "Çok mutluyuz, oyuncularımızı tebrik ediyorum"

İZMİR - TFF 1. Lig'in 2. haftasında Altınordu'nun sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını söylerken, "Ligin daha başındayız" dedi. Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise kazandıkları için çok mutlu olduklarını ve bu galibiyetin bir seriye dönüşmesini istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Altınordu, Bursaspor'u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip Bursaspor, 58. dakikada Emirhan Aydoğan'ın ve 73. dakikada Ali Akman'ın golleriyle 2-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

"Üzgünüz ama ligin daha başındayız"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta kazandıkları Menemenspor maçının ardından bu maçın da kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, "Kazanmamız veya kaybetmememiz gereken bir maçtı. Maçın ilk yarısında rakibe pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Zaman zaman uzun toplarla etkili olmaya çalıştılar ama genel anlamda oyun üstünlüğü bizdeydi. Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız şutlar vardı. Duran toplarda etkili olmaya çalıştık. Karşımızda dirençli bir Bursaspor vardı. Sert bir oyundu ve iki takım da gerçekten iyi mücadele etti. İlk yarıda gol bulup oyunu lehimize çevirmeyi hedefliyorduk ama istediğimiz olmadı. İkinci yarıda belli dakikalarda gol aradık oyun üstünlüğü de bizdeydi. Belki Bursaspor 60 veya 70. dakikadan sonra oyundan düşebilirdi ama buldukları golle dirençleri daha da arttı. Geriye düştükten sonra doğal olarak üretmemiz gerekiyor. 1-0'dan sonra yakaladığımız birkaç pozisyon var ama değerlendiremedik. İkinci golü yedikten sonra ister istemez direncimiz düşer gibi oldu. Üzgünüz ama ligin daha başındayız. Bursaspor'ü tebrik ediyorum. Onlarda çok istekli oynadılar" dedi.

Fazlı Tan: "Çok mutluyuz, oyuncularımızı tebrik ediyorum"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise, "İlk yarıda Altınordu daha baskılıydı bize göre. Bizim hücum açısında etkili olamadığımız bir devreydi. Altınordu'nun daha fazla pozisyonu vardı. İkinci yarıda roller değişti, sahada daha iyi bir Bursaspor vardı. Hücumda yakaladığımız pozisyonları da değerlendirip 2 gol attık ve kazanmasını bildik. Çok mutluyuz, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bugün istekli bir takımımız vardı. Biz bu galibiyeti taraftarlarımıza, camiamıza ve başkanımıza armağan ediyoruz. Şimdi artık önümüzde Giresunspor maçı var. Analizlerimizi yapıp hücum ve savunma açısından eksiklerimizi belirleyip çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah haftaya da bu maçla birlikte başlayan serimizi devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

Altınordu - Bursaspor maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu - Bursaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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