Altınordu bütçeyi belirledi

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da A takımın 2020-21 sezonu bütçesinin 8 milyon TL olarak belirlendiği öğrenildi. Ligde üst üste 7'nci sezonuna girmeye hazırlanan kırmızı-lacivertliler, kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayıp, altyapıdan yetişen genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla yine en düşük maliyetli takımlardan biri olacak.

İzmir ekibi geçen sezon 7 milyon TL'lik bütçe ile son haftalarda kümede kalmayı garantilemişti. Geçen sezonki kadrosundan Berkay, Yasin, Kemal, Ali Yaşar, Batuhan ve Okan'la yollarını ayıran Altınordu, dış transferde sadece Giresunspor'dan sağ kanat Ahmet İlhan Özek'le anlaştı. Kırmızı-lacivertlilerde altyapı patentli gençler takımda en düşük rakamlara oynuyorlar.

VALİ KÖŞGER'E ZİYARET

Altınordu yönetimi, İzmir'e yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, CEO Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in yer aldığı ziyarette Vali Köşger, görev yaptığı her yerde çocuklara ve gençlere yönelik projelere destek verdiğini, İzmir'de de aynı doğrultuda ilerleyeceğini vurgulayıp, Altınordu'yu yerli ve milli bir proje olarak yakından takip ettiğini ifade etti. Altınordu Başkanı Özkan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e üzerinde isminin yazılı olduğu forma ve geçmişten bugüne Altınordu armalarının yer aldığı özel bir çerçeve hediye etti.