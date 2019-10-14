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Altınordu can, altay şan peşinde

19 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek Altınordu ve Altay, farklı hedefler için mücadele edecek.

Altınordu can, altay şan peşinde, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek Altınordu ve Altay, farklı hedefler için mücadele edecek. Bu sezon lige iyi başlangıç yapamayan ve 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ev sahibi Altınordu, 5 puan toplayıp düşme potasının bir basamak üzerinde yer aldı. Sadece Eskişehirspor'u 4-1 yenebilen kırmızı-lacivertliler; Hatayspor, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor ve BŞB Erzurumspor maçlarını kaybedip Akhisarspor ve Adana Demirspor'la berabere kaldı. Rakip ağlara 8 gol bırakan Altınordu 9 gol yedi.

Sıralamada 12 puanla 6'ncı basamakta bulunan Altay ise zirve yarışına ağırlığını koymaya başladı. İlk ve tek yenilgisini 1'inci haftada evinde Cesar Grup Ümraniyespor'a karşı 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, ardından 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Altay; Balıkesirspor, Boluspor ve Bursaspor'u mağlup ederken, İstanbulspor, Keçiörengücü ve Adanaspor müsabakalarında eşitliği bozamadı. Altay bu periyotta 11 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Derbiye iddialı hazırlanan iki İzmirli de tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:28 Kaynak: DHA
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