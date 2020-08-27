- Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge: "Bu ülke çocuklarına yatırım yapacağız"

İSTANBUL - Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, "Altınordu olarak bu ülke çocuklarına yatırım yapıyoruz. Türk çocuklarına fırsat eşitliği vermeye devam edeceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Merkezi'nde gerçekleşen törenle belli oldu. Kura sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, yeni sezon öncesi temennilerde bulundu. Türk çocuklarına fırsat vermeye devam edeceklerini belirten Orhunbilge, "Olağanüstü dönemlerden geçiyor ülkemiz ve dünya. Herkese sağlık diliyorum, oyuncu kardeşlerimize de kazasız belasız hayırlı sezonlar diliyorum. Bizim farklı bir felsefemiz var, Altınordu olarak bu ülke çocuklarına yatırım yapıyoruz. Türk çocuklarına fırsat eşitliği vermeye devam edeceğiz. Bu toprakların çocuklarına güvendiğimiz için böyle bir yaklaşımımız var. Bunu Bask Bölgesi'nde Athletic Bilbao uzun yıllardır La Liga'da yapıyor. Biz yine hedeflerimiz doğrultusunda yapılanmamıza devam edeceğiz. Bu sene de 2003-2004 grubundan evlatlarımızı Türk futboluna armağan etmeye devam edeceğiz. Kadromuzda 13 tane özkaynaktan futbolcumuz var. Süper Lig'de de 7 tane bizden yetişmiş evladımız oynuyor. Yani yeni Cengizler, Çağlarları inşallah önce Altınordu A Takım forması giydirerek, ardından da stratejik hedefimiz olan Avrupa'nın 5 büyük ligine futbolcu ihracı doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Umarım çok sağlıklı, huzurlu, keyifli bir lig olur" dedi.

Bugüne kadar Avrupa'ya yolladıkları oyunculara da değinen Orhunbilge, "Cengiz, Çağlar çok öne çıkıyor ama Berke, Barış Alıcı olsun Belçika'da. 96-97'li çocuklar en büyüğü. Milli takımlarda her yaş grubunda 50'nin üzerinde evladımız var. Bu bir strateji, bir hedef. Geçen sene Ravil ve Burak, A Takıma katılmıştı, bu sene de Yiğit Emre Çeltik'i A Takıma aldık" ifadelerini kullandı.