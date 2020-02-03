Altınordu çıkışa geçti - Son Dakika
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Altınordu çıkışa geçti

6 saat önce

TFF 1. Lig'de ilk 11 haftada yalnızca 1 galibiyet alarak 17. sıraya kadar düşen Altınordu, son 9 maçta yakaladığı çıkışla gözünü üst sıralara dikti.

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TFF 1. Lig'de ilk 11 haftada yalnızca 1 galibiyet alarak 17. sıraya kadar düşen Altınordu, son 9 maçta yakaladığı çıkışla gözünü üst sıralara dikti. İzmir temsilcisi son 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik alıp 16 puan toplarken, sadece 1 kez sahadan eli boş ayrıldı. Son olarak evinde 5 as oyuncusundan yoksun olmasına rağmen Play-Off mücadelesi veren Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, 23 puanla 13. sıraya yerleşti. Ligde 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Altınordu, küme düşme adayı olarak gösterilirken, rakiplerinin çekindiği takımlardan biri olmayı başardı.

Akhisarspor zaferi sonrası soyunma odasında büyük coşku yaşayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Akhisarspor galibiyeti, iyi futbolu skora da yansıtmanın sonucudur" dedi.Her sezon ligin ikinci yarılarında çok iyi bir performans gösterdiklerini hatırlatan Hüseyin Eroğlu, "Akhisarspor gibi teknik adam değişikliğine gitmiş, güçlü kadroya sahip ve çıkış arayan bir rakibe karşı kazanmak gerçekten çok önemli. Yine ligin ikinci yarısının en fazla puan toplayan ekibi olacağımıza inanıyorum. İyi bir ivme yakalayıp çıkışa geçtik. Geçen haftaki 11'den 5 futbolcumuzun farklı olduğu bir haftada bile kazanmayı başardık" yorumu yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
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