Altınordu çocukları unutmadı - Son Dakika
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Altınordu çocukları unutmadı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan futbol okulu öğrencilerini unutmadı.

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TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan futbol okulu öğrencilerini unutmadı. Kırmızı-lacivertliler, Türkiye genelindeki 13 binden fazla futbol okulu öğrencisi için evde antrenman videoları hazırlayıp, çocukların sosyal izolasyon döneminde de spor yapmalarını sağladı. İzmir ekibi, çocukları dört farklı yaş grubuna ayırarak her biri için özel çalışma görüntüleri çekti. Maskot Atakan'ın da eşlik ettiği ve her yaş grubu için 16 ayrı hareketin yer aldığı çekimlerin ardından görüntüler, internet üzerinden öğrencilere gönderildi.

Çocuklar da görüntülerdeki hareketlere, set ve tekrarlara bakarak evde antrenman yapmaya başladı. Sisteme, Altınordu'nun hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'nın öğrencileri de dahil edildi. Maskot Atakan her bir antrenmanın sonunda çocuklara koronavirüse karşı nasıl önlem almaları gerektiği ve annelerine nasıl yardımcı olunması gibi konularda tavsiyeler verdi. Çocuklar, TV ve bilgisayar eşliğinde yaptıkları antrenmanların görüntülerini antrenörleriyle düzenli olarak paylaşıyor ve böylelikle her öğrenci, aynen futbol okulundaymış gibi takip ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:19 Kaynak: DHA

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