Altınordu'da 2'si futbolcu 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda bugün Misli.com 3. Lig 2. Grup temsilcisi Fethiyespor'u konuk edecek TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da 2'si futbolcu 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Fethiyespor ile oynanacak kupa maçı öncesinde futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 testleri yapıldığı belirtildi.

Toplam 7 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğunun belirlendiği bildirilen açıklamada, "2 futbolcumuz, 3 antrenörümüz ve 2 personelimizde pozitif bulgulara rastlandı. Testleri pozitif çıkan futbolcu, antrenör ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandı." ifadesine yer verildi.