Altınordu'da 2'si futbolcu 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
04.11.2020 00:17
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda bugün Misli.com 3. Lig 2. Grup temsilcisi Fethiyespor'u konuk edecek TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da 2'si futbolcu 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda bugün Misli.com 3. Lig 2. Grup temsilcisi Fethiyespor'u konuk edecek TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da 2'si futbolcu 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Fethiyespor ile oynanacak kupa maçı öncesinde futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 testleri yapıldığı belirtildi.
Toplam 7 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğunun belirlendiği bildirilen açıklamada, "2 futbolcumuz, 3 antrenörümüz ve 2 personelimizde pozitif bulgulara rastlandı. Testleri pozitif çıkan futbolcu, antrenör ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandı." ifadesine yer verildi.
Son Dakika ABD, 46. başkanını seçiyor! İlk sonuçlar gelmeye başladı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Ermenistan'a ağır darbe! Cephenin bazı bölgelerinde geri çekilme zorunda kaldı Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti