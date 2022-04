Altınordu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kırsal mahallelerdeki okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Altınordu Belediyesince organize edilen etkinlik çerçevesinde kırsaldaki 9 okul, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi.

Hacivat ve Karagöz gösterisini izleme fırsatı da bulan öğrenciler, palyaço eşliğinde şarkılar söyleyerek eğlendiler.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in gönderdiği çeşitli hediyeleri alan çocuklar, bandonun çaldığı marşları dinledi.

Başkan Tören, yayımladığı kutlama mesajında ise 23 Nisan tarihinin milletin iradesinin yegane tecelligahı olan TBMM'nin kuruluşunun yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Çocukların mutlu ve müreffeh bir şekilde yaşayacakları şehri inşa etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Tören, "Her 23 Nisan ataların mirası çocuklarımızın şuuruyla hep taze kalan, umudu her daim yenileyen bir anlayışın ifadesidir. Bunun da ötesinde çocuklarımızın taptaze ve saf dilleriyle, ayrımsız bir şekilde dünyanın tüm milletlerine barış ve umut çağrısı yaparız her 23 Nisan'da." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, umudu her dem taze tutan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutladığını kaydetti.