Son Dakika Haberleri: Altınordu'da 4 as yolcu
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Altınordu'da 4 as yolcu

2 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 4 tecrübeli futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Altınordu'da 4 as yolcu, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 4 tecrübeli futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli yönetime rapor veren teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Enes Kubat, David Deniz Kılınç, Serdar Deliktaş ve Murat Uçar'ı kadroda düşünmediğini söylediği ifade edildi. Altınordu'nun hem maliyetlerinden dolayı hem de 14 altyapı futbolcusuyla sözleşme imzalaması nedeniyle geçen sezonun 4 önemli futbolcusuna kadroda yer vermeyi düşünmediği kaydedildi.
Alınan karar futbolcu ve menajerlerine iletildi. Kulüp aramaya başlayan Enes, Deniz, Serdar ve Murat'a bonservisleri konusunda da yardımcı olunacağının garantisi verildi. 5 Temmuz'da başlayacak antrenmanlarda yer alamayacak 4 futbolcudan Enes, Serdar ve Deniz, geçen sezon başında Altınordu'ya gelmişti. Sakatlık sorunu yaşayan Enes, geçen yıl 9 maça çıkıp 2 gol atarken, Deniz 14 maçta boy gösterip 1 golle oynadı. Serdar 20 karşılaşmada 6 gol kaydetti, Murat ise 33 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:03 Kaynak: DHA
Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Spor
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