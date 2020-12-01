Altınordu'da 4 oyuncu dönüyor

TFF 1'inci Lig'de 9 eksikle gittiği Eskişehirspor deplasmanından 3 puanla dönen lider Altınordu'da 4 futbolcu bu hafta takıma katılıyor. İzmir ekibinde sarı kart cezası sona eren Muzaffer'in yanı sıra koronavirüsten kurtulduktan sonra idman eksiğini kapatan Metehan, Muhammed ve Ahmet Dereli'nin forma giyebilecek düzeye geldiği öğrenildi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ekstra antrenmanlar yapan üç futbolcuyu pazar günü iç sahada oynanacak kritik Ankara Keçiörengücü maçında kadroya almaya hazırlandığı belirtildi. Hücum hattının güçlenmesiyle gol yollarındaki kozları çoğalan deneyimli teknik adam, zorlu periyot öncesi galibiyet planları yapmaya başladı.

Ligde 23 puanla zirvede yer alan İzmir ekibi, Başkent temsilcisi karşısında sahadan zaferle ayrılması halinde hem zirvedeki yerini koruyacak hem de 21 puanlı en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını açmış olacak. İç sahada oynadığı son 4 müsabakayı kazanarak 12 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, 2'de 2 yapan Ankara Keçiörengücü'nün serisini sonlandırmaya çalışacak. Altınordu'da koronavirüse yakalanan Enis Destan, Yiğithan Güveli ve Hüseyin Altuğ Taş'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Ahmet İlhan ve sakatlıkları süren Yiğit Emre ile Emre Nefiz kadroda yer almayacak.