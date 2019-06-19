Son Dakika Haberleri: Altınordu'da 4 toplu taşıma kooperatifi birleşti
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Altınordu'da 4 toplu taşıma kooperatifi birleşti

23 dakika önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kırsal alanda toplu taşıma yapan 4 taşımacılık kooperatifleri birleşti.

Altınordu'da 4 toplu taşıma kooperatifi birleşti, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kırsal alanda toplu taşıma yapan 4 taşımacılık kooperatifleri birleşti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp Başkanlığında Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, Ulaşım Daire Başkanı Özgür Dayı ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Gerçekleştirilen Haziran Ayı Olağan UKOME toplantısında 80 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen 80 maddenin 34'ü karara bağlanırken, 46 madde ise alt komisyonlara havale edildi.

4 kooperatif birleşti

Toplantıda Altınordu ilçesi toplu taşıma sistemi Rehabilitasyon Projesi 2. Etap kapsamında, S.S 2 No'lu Uzunisa Kooperatifi, S.S 33 No'lu Yıldızlı Kooperatifi, S.S 61 No'lu Eskipazar Kooperatifi ve S.S 110 No'lu Karacaömer Kooperatifleri ile ilgili madde görüşülerek kabul edildi. Bu 4 kooperatifin kullandığı güzergahlarda kısa süre içerisinde tek renk ve model araçlar hizmet vermeye başlayacak.

Altınordu ilçesinde toplu taşıma yapan araçların trafiği tehlikeye düşürmemesi için düzenlemelerin yapılmasının da kararlaştırıldığı toplantıda, diğer ilçelerle ilgili yeni trafik düzenlemelerinin yapılması kararı alındı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Ordu, Altınordu, Güncel
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