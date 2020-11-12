Altınordu'da 6 genç daha vitrinde - Son Dakika

Altınordu'da 6 genç daha vitrinde

12.11.2020 12:07
Altınordu'da 6 genç daha vitrinde, System.String[]

BAŞKAN Seyit Mehmet Özkan yönetiminde son yıllarda altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını Türk futbolunun yetiştirici kulübü olup, Avrupa devleri ve A Milli Takım seviyesine taşıdığı yıldızlarla alan Altınordu, bu sezon 6 genci daha vitrine çıkardı.

BAŞKAN Seyit Mehmet Özkan yönetiminde son yıllarda altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını Türk futbolunun yetiştirici kulübü olup, Avrupa devleri ve A Milli Takım seviyesine taşıdığı yıldızlarla alan Altınordu, bu sezon 6 genci daha vitrine çıkardı. Geçen sezon Ravil Tagir ve Burak İnce gibi iki yıldız futbolcuyu hem A takıma, hem de Türk futboluna armağan eden Altınordu Futbol Akademisi'nden çıkan (ALFA) kaleci Mertcan Dağlı, savunma oyuncuları Furkan Metin, Özgür Deryol ve Yusuf Can Esendemir, orta saha Yiğit Emre Çeltik ile forvet Enis Destan'a teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezonla birlikte forma vermeye başladı. Altı oyuncu da gösterdikleri performansla tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Mertcan, Yiğit Emre ve Enis, geçen sezon ligin son haftasındaki Menemenspor karşılaşmasında forma giydi. Yusuf Can, hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da başarıyla görev yaptı. Furkan ile Özgür ise Gelişim Ligi'nde oynadı. Enis, TFF 1'nci Lig'deki ilk maçında gol sevinci yaşarken, Furkan da yine ilk maçındaki asistiyle emeklerinin karşılığını aldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi'ni, "Altın madeni" olarak nitelendirerek, "Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ravil Tagir, Berke Özer, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Alican Özfesli, Muhammet Taha Tepe, Ozan Can Oruç, Yusuf Acer ve daha bir çok oyuncumuz ALFA'dan çıkan altın madenleridir. A takımda onları işleyip birer mücevher haline getiriyoruz. Yeni gençlerimiz de çok çalışıp inandıkları taktirde hedefledikleri yerlere ulaşacaklardır" dedi.


Altınordu'da 6 genç daha vitrinde

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da 6 genç daha vitrinde - Son Dakika Spor


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