Altınordu'da 7 oyuncu ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon play-off finali oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, yeni sezon öncesi kadrosundaki önemli oyuncuları kaybetti. Kırmızı-lacivertlilerde sözleşmeleri biten stoperlerden Sinan Ankaragücü'ne, Kahraman ise Göztepe'ye transfer oldu. Ön libero Oğulcan'ı İttifak Holding Konyaspor kaptı. Sağ kanat Emre ile stoper Yiğithan Ümraniyespor'un yolunu tuttu. Ön libero Furkan Çil ile sol bek Ufuk da takımdan ayrıldı.

Avrupa kulüplerinin radarında olan forvet Enis Destan'la Belçika ekibi Club Brugge, orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'le ise Hollanda kulübü Fortuna Sittard prensip anlaşmasına vardı. Burak İnce'nin Bundesliga'ya gitmek üzere olduğu öğrenirken, sol kanat Metehan'ı ise Adana Demirspor kadrosuna katmak istiyor. Şimdiye kadar 7 oyuncusuyla yolları ayıran, 4 oyuncusuna daha veda etmesi beklenen Altınordu sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere'yi transfer etti.

U19 YARI FİNALDE ELENDİ

Altınordu U19 takımı, Antalya'da yapılan TFF 1'inci Lig U19'da play-off maçlarında havlu attı. Normal sezonda 17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alarak 38 puanla 2'nci sırayı alan Altınordu, çeyrek finalde Adanaspor'u 4-1'lik skorla eledi. İzmir temsilcisi dün Balıkesirspor'a 1-0 yenilerek finalist olma fırsatını kaçırdı.