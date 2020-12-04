Altınordu'da Ahmet İlhan üzgün

TFF 1'inci Lig lideri Altınordu'da kırmızı kart cezalısı Ahmet İlhan Özek, pazar günü en yakın rakipleri Ankara Keçiörengücü ile iç sahada oynayacakları maçta forma giyemeyeceği için çok üzgün olduğunu söyledi.

Tecrübeli sağ kanat, "İnanılmaz üzüntülüyüm. Çünkü çok önemli bir maç bizim için. Böyle zorluk derecesi yüksek karşılaşmaları severim açıkçası. Ama ben olmasam bile takım arkadaşlarım ellerinden geleni yapacaklardır. Geçen haftaki Eskişehirspor deplasmanına 9 eksikle gitmemize rağmen alttan gelen çok önemli, kaliteli, karakterli kardeşlerimle birlikte o maçı da kazanmayı bildik. Biz sistem takımıyız. Kişi önemli değil, sistem önemli. O sistemi en iyi şekilde futbolcu arkadaşlarım tamamlıyor. Ben olmasam da maçtan galip geleceğimizi düşünüyorum" dedi.Eskişehirspor deplasmanındaki 2-0'lık galibiyette penaltıdan bir gol atıp, bir de asist yapan Ahmet İlhan Özek, "Tarihimizde ilk defa 1'inci Lig'de liderlik koltuğuna oturduk. Bunun mutluluğu inanılmaz derecede. Ben hiçbir zaman başarısız olacağına inandığım bir yere gitmem. Altınordu ile ilk görüştüğümde bunu hep söyledim zaten. Başarı olacaksa ben varım. Burada o ışığı görmüştüm. Başarıyı yakaladığımız için çok mutluyum. Çok doğru bir karar verdiğimi geldiğim günden beri söylüyorum. Çok huzurluyum, burada çok rahat bir ortam var. Sadece futbol düşünülüyor, bu da performansıma yansıyor. Lideriz, en tepede biz varız. Ligde Keçiörengücü ve Adana Demirspor'la önemli maçlara çıkacağız. Güzel gidişatımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

- İzmir