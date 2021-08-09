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Altınordu'da Ali Emre güven verdi - Son Dakika

Altınordu'da Ali Emre güven verdi

09.08.2021 14:14
Altınordu'da Ali Emre güven verdi, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaleci Erhan Erentürk'ün geçen hafta Bursaspor'a transfer olmasının ardından gözler birinci kaleci konumuna gelen Ali Emre Yanar'a çevrildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaleci Erhan Erentürk'ün geçen hafta Bursaspor'a transfer olmasının ardından gözler birinci kaleci konumuna gelen Ali Emre Yanar'a çevrildi. Son 2 sezonda tecrübe kazanması için 2'nci Lig'de yer alan hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanan 23 yaşındaki file bekçisi, antrenman ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik heyete güven verdi. Son olarak 2-0 kaybedilen Göztepe maçında yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını engelleyen Ali Emre, futbolseverlerden de tam not aldı.

Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka'nın kaleci Ali Emre'nin forma giymeye hazır olduğunu iletmesi üzerine Erhan'ın transferine izin verildiği öğrenildi. 2016-2017'nin son haftasında İzmir'deki Eskişehirspor maçında bitime 2 dakika kala oyuna alınarak ilk kez A takımda şans bulan kaleci Ali Emre, sonraki sezon 4 Kasım 2017'de ilk 11'de görev aldığı Denizlispor deplasmanında sakatlık yaşamıştı. Sağ diz çapraz bağlarının yırtılması nedeniyle o dönem 6 ay sahalardan uzak kalan Ali Emre, bu sezon ilk kez Altınordu'nun 1 numası olma fırsatını yakaladı.


Altınordu'da Ali Emre güven verdi

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Altınordu, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da Ali Emre güven verdi - Son Dakika Spor


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