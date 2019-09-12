Altınordu'da ali mert 1 yıl sonra dönüyor

TFF 1. Lig'de cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da geçen sezon başında 27 Temmuz 2018'de Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında ayak bileği kırılan sol bek Ali Mert Aydın tamamen iyileşti. 1 yılı aşkın süredir forma giyemeyip milli arada takımla çalışmalara başlayan 22 yaşındaki oyuncunun oldukça hırslı bir performans ortaya koyduğu ifade edilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun oyuncusuna, 'Hazır ol' mesajı verdiği bildirildi.

Henüz kariyerinin başında futboldan uzun zamandır uzak kalan Ali Mert, Eskişehirspor maçında forma giyerse tam 415 gün sonra sahalara dönecek. Daha sezonun başında sakatlık sorunlarıyla boğuşan Altınordu, Ali Mert'ten gelen haberle teselli buldu. Kırmızı-lacivertlilerde Enes Sığırcı, Muhammed Mert, Oka Derici ve Kemal Rüzgar gibi as oyuncular yaşadıkları ciddi sakatlıklar yüzünden ilk 3 haftada istikrarlı bir şekilde görev alamadı.