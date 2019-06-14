Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Ali Mert'in hasreti bitecek
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Altınordu'da Ali Mert'in hasreti bitecek

1 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen sol bek Ali Mert Aydın, yeni sezonda kırmızı-lacivertli formasına kavuşacak.

Altınordu'da Ali Mert'in hasreti bitecek, System.String[]

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen sol bek Ali Mert Aydın, yeni sezonda kırmızı-lacivertli formasına kavuşacak. İzmir'de 27 Temmuz 2018'de Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında sol ayak bileğindeki bağları kopan ve ameliyat sonrası uzun bir tedavi sürecinden geçen genç savunmacı yeni sezon takımın önemli kozlarından biri olacak. Tamamen iyileşen 21 yaşındaki futbolcu yeşil sahalara döneceği günü iple çektiğini belirterek, "Zor günler geçirdim ancak şimdi daha güçlüyüm. Formayı kapmak için çok çalışacağım" diye konuştu.
Sol bek Yusuf Acer'i satmayı planlayan İzmir ekibinde kiralık oynayan sol bek Ali Yaşar kulübü Atiker Konyaspor'a dönerken, yeni sezonda Ali Mert'le forma rekabetine girecek bir oyuncu daha transfer edilecek.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:12 Kaynak: DHA
Mert Aydın, Altınordu, Ali Mert, Spor
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