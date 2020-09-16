Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları yenileniyor - Son Dakika

Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları yenileniyor

Altınordu Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları yenileniyor, System.String[]

Altınordu Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Altyapıda önceliğini, yağmursuyu hatlarının eski ve kapasitelerinin yetersiz olması sebebiyle taşkın riskinin en fazla yaşandığı mahalleler olarak belirleyen Altınordu Belediyesi, ilk olarak Düz Mahalle'de köklü bir değişim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla 40 yıllık mazisi bulunan akut sorun çözüme kavuşturuldu. Bunun yanında Şirinevler Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Karapınar Mahallesi yeni sanayi sitesi, Yeni Mahalle eski sanayi sitesi başta olmak üzere birçok bölgenin altyapısı uzun yılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteli yağmur suyu hatlarıyla yenilendi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 16 aylık döneminde yapılan altyapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tören, İnsanların zarar görmeyeceği, altı da üstü kadar insanı yaşatan bir şehir hedefiyle çalışıyoruz. Afet de olsa taşkın da olsa adı her ne olursa olsun halkımızın, vatandaşlarımızın ve hiç kimsenin zarar görmesi bizim açımızdan kabul edilemez. Yaşadığımız afetin sonuçları bakımından üzüntülüyüz, mahsunuz ancak sorumluluk makamında olan biri olarak bu sorunları devletimizin tüm imkanlarını birleştirerek çözmeye mecburuz. 16 Aylık dönemimizde bu bilinçle çalışıyor, durum tespiti planlama ve yatırımlar yapıyoruz" dedi.

"Yaptığımız çalışmalarda yağmur suyu hatlarının günün ihtiyaçlarına cevap veremeyecek durumda ve kullanım ömrünü tamamladığını gördük" diyen Başkan Tören, "Bu sebeple günü değil geleceği kurtaracak planlamalar yapıyor, yatırımlarımızı da bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin son yağışlar sonrası kendi sorumluluk ve yetki alanı içerisinde bulunan dere yatakları ile ilgili ıslah çalışmaları ve yağmur suları hatları ile ilgili yenileme çalışmaları sorunların çözümüne yönelik yürüttüğümüz bu çalışmalara büyük bir değer katacak ve sorunların çözümünde etkili olacaktır" şeklinde konuştu. - ORDU

Altınordu Belediyesi, Şirinevler, Altınordu, Tören, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları yenileniyor - Son Dakika

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