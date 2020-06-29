Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Altınordu Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'nde toplu konut ile yaşam alanlarının bulunduğu ve aşırı yağışlarda olumsuzlukların yaşandığı sokaklarda çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bölgede yapılacak çalışmayla altyapının sil baştan yenileneceği vurgulanan açıklamada, yağmur suyu hatlarında yetersiz ve kullanım ömrünü tamamlamış boruların yerine kullanım ömrü uzun boruların döşeneceği kaydedildi.

Açıklamada, yağmur suyu altyapısının tamamlanmasının ardından başlayacak üst yapı çalışmasıyla da bölgenin sıcak asfalta kavuşacağı ifade edildi.

Geçen aylarda Düz, Şirinevler, Karapınar ve Yeni mahallelerde çalışmalar gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, Yeni Mahalle'de bulunan Okullar Caddesi ve Köprübaşı mevkisi arasındaki alanda başlattığı altyapı ve üst yapı çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

Altınordu Belediyesi, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:35 Kaynak: AA

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