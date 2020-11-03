Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

03.11.2020 14:16
Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, şehrin tüm noktalarında alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, şehrin tüm noktalarında alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Hem merkez mahallelerde, hem de kırsal mahallelerde yılların sorunlarını çözmek için başlattığı çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi, öncelikle şehir merkezinde her yağışta eksikliği ortaya çıkan altyapı sorunlarına neşter vurdu. Şehir merkezinde yürütülen altyapı çalışmalarının yanında kırsal mahallelerin yıllardır beklediği yol sorununa da el atan Altınordu Belediyesi, ilçe genelini şantiyeye alanına çevirdi.

Altyapısı ve üstyapısı ile yaşayan ve insanı yaşatan bir şehir hedefiyle şehirde köklü bir altyapı çalışması başlatan Altınordu Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlamış ve ihtiyaca cevap veremez durumdaki altyapıyı sil baştan yeniliyor. Öncelikle her yağışta yaşanan su baskınları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadıkları noktalarda başlayan altyapı çalışmalarıyla yılların akut sorunları çözüme kavuşuyor. Düz Mahalle, Şirinevler, Karapınar ve Yeni Mahalle'de köklü altyapı değişikliği gerçekleştirip yılların kronik sorunlarını ortadan kaldıran Altınordu Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yıllardır yenileme çalışmalarının yapılmadığını Zaferimilli Mahallesi Uğurveren sokağa da el atan Altınordu Belediyesi'nin Uğurveren sokakta başlayan altyapı çalışmaları sürerken, vatandaşların beklediği altyapı çalışması aynı anda Cumhuriyet Mahallesi ve Şirinevler Mahallesi'nde de başlatıldı. Yapılan çalışmalarla kullanım ömrünü tamamlamış yağmur suyu hatları sökülerek günün şartlarına uygun yeni yağmur suyu hatları ile altyapı yenileniyor.

Şehir merkezinde devam eden baskı beton kaldırım, sokak ve caddelerde iyileştirme, sıcak asfalt yol yapımından yeni yol açılmasına kadar birçok altyapı çalışması yürüten Altınordu Belediyesi, bu çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerin tamamında da vatandaşların beklentilerini karşılayan çalışmalara imza atıyor.

"Altınordu topyekun bir değişim ve dönüşüm yaşayacak"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehrin tün noktalarına değineceklerini ifade ederek ve çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Sosyal belediyecilik başta olmak üzere şehre değer katacak her türlü yatırım için hamlelerimizi yaparken, belediyeciliğin temelini oluşturan klasik belediyecilik hizmetlerimizi de asla aksatmıyoruz. 22'si merkez 70'i kırsal olmak üzere 92 mahallemizde hummalı bir altyapı ve üstyapı çalışması gerçekleştirerek şehrimizin bu alandaki eksikliklerini gidermek için yoğun çaba gösteriyoruz. Şehir merkezinde artık şehrimizin yükünü taşıyamaz durumda olan altyapıyı sil baştan yenileyecek çalışmalarımız cadde cadde sokak devam ediyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla Düz Mahalle başta olmak üzere Şirinevler, Karapınar ve Yeni Mahalle'de büyük bir altyapı çalışması gerçekleştirdik ve bu çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Çalışmalarımızı sadece şehir merkezi ile sınırlı tutmuyoruz. Bütün şehir eşit hizmet anlayışımızla kırsalda bulunan 70 mahallemizin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları çözmek, vatandaşlarımızı konforlu bir ulaşım hizmetine kavuşturmak için de çalışma yürütüyoruz. Çoğu yerlerde 40 yıllık hikayesi ve mazisi bulunan sorunlara neşter vurduk. Ekiplerimizin özveriyle yaptıkları çalışmalar sonunda vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Öte yandan mahalle muhtarları ve vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdiler. - ORDU

Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Altınordu Belediyesi, Şirinevler, Altınordu, Ordu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Onyekuru, devre arasında G.Saray'a gelmek için 1.5 yıllık sözleşmeyi şart koştu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi         
14:12
Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı         
13:50
Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize         
13:34
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun         
12:35
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten "esnek çalışmaya dönük düzenlemeler geri çekilsin" talebi         
12:13
Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek         
11:57
Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu         
11:26
Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
11:03
Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı         
10:33
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 14:25:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei