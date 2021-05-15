Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları farklı noktalarda devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, gerçekleştirdiği altyapı ve yol çalışmalarıyla yılların akut sorunlarına neşter vuruyor. Belediye tarafından yapılan asırlık yollar ve altyapı çalışmalarıyla şehrin gem bu gününe, hem de geleceğine imza atılıyor. Diğer taraftan yeni nesil belediyecilik ve sosyal belediyecilik anlayışıyla şehirde her kesime ve her insana dokunan büyük bir dayanışma ve gönül seferberliği yürütülüyor. Çalışmalarla hem geleceğin Altınordu'su inşa ediliyor hem de gönüllere dokunuluyor.

Altınordu'nun en eski mahallelerinden, ticaret ağırlıklı yerleşim yerlerinden ve nüfus yoğunluğu itibariyle birçok ilçeden daha büyük olan Yeni Mahalle'de, Altınordu Belediyesi'nin başlattığı büyük yenileme ve dönüşüm çalışmalarında son viraja girildi. Yeni Mahalle'nin farklı noktalarında bin 400 metrelik alanda tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt öncesi PMT serimi gerçekleştirildi. Mahallede, bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında Altınordu Belediyesi tarafından 23 sokak ve 5 Cadde altyapısı yolları ve kaldırımlarıyla tamamen yenilendi.

Kapanma döneminde hız verilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tören, Yeni Mahallede yapılan büyük çaplı yenileme çalışmalarını değerlendirdi. Modern ve marka şehir hedefiyle günü kurtarmak için değil, aynı zamanda yarınlara kalıcı eserler bırakmak için çalıştıklarını belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Bir saniyemizi dahi boşa geçirmiyor, milletimizin bize emaneti olan tek bir kuruşunu da boşa harcamıyoruz. Hizmetlerimizi planlarken asla popülist davranmıyoruz. Günün sorunlarını çözüyor, ihtiyaçlara cevap veriyor ve aynı zamanda geleceğe yönelik kalıcı hizmetler yapıyoruz. Yeni Mahalleyi adına yaraşır bir yenileme ile altyapısıyla yollarıyla modern kaldırımlarıyla deyim yerindeyse yeniden inşa ettik. Ekiplerimiz bu alanda sıcak asfalt öncesi PMT serimi gerçekleştiriyorlar. Yeni Mahallemize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Akabinde hemen sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlayacağız. Hem merkezde hem de kırsalda ayrımsız 92 mahallemizde çalışmalarımız kesintisiz sürüyor" dedi.

Vatandaşlar ve bölge esnafları Yeni Mahallede yapılan kapsamlı çalışmalar dolayısıyla memnuniyetlerini ifade edip Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. - ORDU