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Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

15.06.2021 11:05
Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Altınordu'nun önemli yaşam ve ticaret merkezi konumunda bulunan ve günlük 60 binden fazla insanı ağırlayan Yeni Mahalle, Altınordu Belediyesi'nin hayata geçirdiği yatırımlarla alt ve üst yapısıyla yenilendi. Yapılan yenileme çalışmalarında mahallenin 26 sokağında ve 5 caddesinde sağlıklı altyapı, sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı, kaldırım çalışmaları ile caddeler modern görünüme kavuştu. Yapılan altyapı çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle'de 26 sokak 5 caddede 10 bin 571 metre yağmur suyu hattı yapımı gerçekleştirildi. Altyapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerde çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi, mevcut yollarda ve şehrin birçok bölgesine açılan alternatif güzergahlarda 6 bin 347 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ayrıca Yeni Mahalle'de 11 bin 254 metrekare modern kaldırım yapımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip engelli geçişlerine de uygun dizayn edilen modern kaldırımlar ile yaya trafiği ve şehir içi mekanlara ulaşım kolaylaştırıldı. Altyapı ve sıcak asfalt çalışması tamamlanan sokaklarda ve şehrin muhtelif noktalarında kaldırım çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kentte başlattıkları çalışmalar ile kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Tüm sorunları hemşehrilerimizle istişare ile ortak akıl ile hem bugüne hem de geleceğe yönelik yatırımlarla birlikte çözüyoruz. Şehrimizi bir bütün olarak gören anlayışımızla bütün şehir eşit hizmet ilkemizden taviz vermeden şehir merkezinde mahalle, sokak ve caddelerde yenileme ve değişim dönüşüm çalışması yürütürken, diğer taraftan da kırsal mahallelerimizde ulaşımda konforu yaşatacak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizi her yönüyle ve tüm alanlarıyla marka şehir yapabilmek adına gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizin en önemli ve en eski yerleşim merkezlerinden birisi olan Yeni Mahallemizi gerçekten titiz ve özverili bir çalışma sonunda baştan aşağı yeniledik. Çoğu ilçeden daha büyük bir alanda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmaları hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olsun. Hizmetlerimiz ve yatırımlarımız artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ve bölge esnafları yapılan yenileme çalışmalarından duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Aşkın Tören'e teşekkürler etti. - ORDU

Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Altınordu Belediyesi, Yeni Mahalle, Altınordu, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altınordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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