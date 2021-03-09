Altınordu'da alt yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan alt yapı çalışmaları sürüyor.

İlçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, son olarak Karapınar Mahallesi'nde çalışmalara başladı. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1126 ve 1127'nci sokaklarda kazı dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Sokaklarda, kazı dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 350 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı yenilenecek. Yıllardır sorun haline dönüşen alt yapı sorunlarını tamamlayan ekipler, çalışmaların bittiği noktalarda üst yapı çalışmalarına da başlıyor.

Karapınar Mahallesi'nde başlayan altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Şehrimiz için sorunsuz bir altyapı inşa ediyoruz. Bu kapsamda Karapınar mahallemizin de eskiyen ve ihtiyacı karşılamayan altyapısını başlattığımız çalışma ile yeniliyoruz. Ekiplerimiz Altınordu'muzu daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek adına yoğun çaba sarf ediyor. Bütün şehir eşit hizmet anlayışımızla tüm hizmetlerimizi 92 mahallemize götürüyor hemşehrilerimizi hak ettikleri yaşam konforuyla buluşturmak için bir saniyemizi bile boşa geçirmiyoruz" dedi. - ORDU