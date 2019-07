Altınordu'da altın dönem

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon misyonu doğrultusunda kendi futbol akademisinden çıkan 15 genç ile sezon hazırlıklarına başlayan Altınordu , yıldız adaylarını altın gibi işleyecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu , Altınordu Futbol Akademisi'ni (ALFA) altın madeni olarak nitelendirerek, "Bu sezon madenimizden çıkan cevherlerin işlenip göz alıcı eserlere döndüğü bir yıl olacak" vurgusu yaptı. ALFA'daki donanım döneminin sona erdiğini, artık yazılımın başladığını vurgulayan Eroğlu, "ALFA, bizim altın madenimiz. 2012'den bu yana çıkardığımız altın cevherini A takımda işleyeceğiz. Her bir gencimiz, farklı özelliklerde ve değerli parçalar olacak" dedi.

Geçen sezonu Niğde Anadolu FK'da geçiren Fatih Aktay, Musa Caner Aktaş, Egehan Gök, Onur Taha Takır, Ali Emre Yanar ve Yusuf Yalçın Arslan'ın Altınordu'ya döndüğünü, ALFA'dan Atalay Yıldırım, Mertcan Dağlı, Ravil Tagir ve Burak İnce'nin A takıma yükseldiğini, geçen sezonki kadrodan Kerim Alıcı, Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün ve Ali Mert Aydın'ın da yola devam ettiğini belirten Eroğlu, "25 kişilik kadromuzun en az 15'i madenimizden çıkan altınlardan oluşuyor" diye konuştu. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Berke Özer ve Alican Özfesli gibi değerlerin de bu şekilde yetiştiğini sözlerine ekleyen Eroğlu, "ALFA, Avrupa'nın en ünlü kulüpleri tarafından da dikkatle takip edilen bir yapı" diye konuştu.

"Kuruluş ve gelişme dönemlerimizi 7 yılda geride bıraktık" diyen Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık kusursuz çalışan bir sistem kuruldu. ALFA yetiştirecek, biz işleyeceğiz ve her bir gencimiz Altınordu armasına olan borcunu ödedikten sonra Avrupa'nın en iyi kulüplerine doğru bir yolculuğa başlayacak. Yeni sezonda genç, enerjik, mücadeleci, tempolu ve coşkulu bir Altınordu izletme sözü veriyoruz. Geride kalan 7 sezonda 2 şampiyonluk yaşadık, 4 kez Play-Off iddiamızı son maça kadar taşıdık. Altınordu organizasyonundaki her birey ve her takım, görevini kusursuz bir şekilde ve sonuna kadar inançla yapar. Bu gen özelliğimizin, yeni sezonda da bizi gidebileceğimiz en üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz."

- İzmir