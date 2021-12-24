Üye Girişi
Altınordu'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Altınordu'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor

24.12.2021 12:02
Altınordu'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor

Altınordu Belediyesince, Eskipazar Mahallesi'nde altyapı ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesince, Eskipazar Mahallesi'nde altyapı ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydınlık mevkisinde 11 sokakta yapımı tamamlanan 1643 metre yağmursuyu hattının ardından 1950 metre sıcak asfalt döküldü.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe halkının yaşam kalitesini artırmanın gayretiyle ekiplerin 7 gün 24 saat çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Tören, ilçe genelinde başlattıkları altyapı ve yol hamlesi ile birçok mahallede yılların sorunlarını çözüme kavuşturduklarını vurgulayarak, "Amacımız insanıyla, şehir kimliğiyle, estetiğiyle, alt ve üstyapısıyla yenilenmiş sokakları, sıcak asfalt konforuna kavuşmuş yolları, modern yaşam alanları ile yaşanabilir bir Altınordu'yu inşa etmek." ifadelerini kullandı.

İlçede sorunları ve ihtiyaçları tespit ettiklerini ve her birini hazırladıkları acil eylem planı çerçevesinde çözüme kavuşturduklarına dikkati çeken Tören, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehir genelinde teknik ekiplerimizle her sokakta fizibilite çalışmaları yaptık. Kısacası şehrimizin sorunlarını vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini biliyoruz. Tüm sorunlara imkan, zaman ve kaynak planlaması doğrultusunda hazırladığımız iş planlarına uygun olarak gerekli müdahaleleri yapıyoruz."

Altınordu'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor
Altınordu'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor
Altınordu'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor
Altınordu'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500

Altınordu, Eskipazar, Hisarcık, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altınordu'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi         
11:45
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı         
10:10
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02

Son Dakika Haberleri
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
11:19 Ev almayı düşünenlere kötü haber! Konut kredileri dolar ve faiz indiriminden etkilenmedi
11:11 Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!
11:07 Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 12:08:43. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement