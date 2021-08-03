Altınordu'da Anıl korkuttu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni transferlerinden Anıl Arıcıoğlu'nun özel maçta talihsizlik yaşadığı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni transferlerinden Anıl Arıcıoğlu'nun özel maçta talihsizlik yaşadığı öğrenildi. Muğla'da pazar günü Fethiyespor'la oynanan ve 1-1 sona eren hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna giren genç futbolcunun aldığı darbe sonucu kaşına 4 dikiş atıldığı belirtildi. Sol kanatta görev alan 21 yaşındaki oyuncunun antrenmanlara çıkmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı ifade edildi. Kırmızı-lacivertliler, Anıl'ı transfer etmek için geçen sezon hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderdiği stoper Şahan ve orta saha oyuncusu Berkin'i Fethiyespor'a vermişti.



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