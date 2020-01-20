Altınordu'da Anıl'la ipler koptu - Son Dakika
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Altınordu'da Anıl'la ipler koptu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da devre arasında takımdan ayrılma kararı alan Anıl Koç'la yollar resmi olarak ayrılıyor.

Altınordu'da Anıl'la ipler koptu, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da devre arasında takımdan ayrılma kararı alan Anıl Koç'la yollar resmi olarak ayrılıyor. Kamp döneminde takıma katılmayan ve bir süredir özel antrenör eşliğinde antrenman yapan gurbetçi futbolcu, yönetimin, "Takımda kal" çağrısını kabul etmedi. Anıl'ın menajerinin futbolcunun sözleşmesinde yer alan, "500 bin TL'ye serbest kalır" maddesinden yararlanıp bu parayı ödeyerek fesih işlemi uygulayacağı öğrenildi. Sol kanatta görev alan tecrübeli futbolcunun Süper Lig'den bir ekiple anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Anıl, ilk yarıda kırmızı-lacivertli formayla rakip filelere 5 gol bıraktı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
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