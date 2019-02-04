Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Anıl Sevinci

Altınordu'da Anıl Sevinci

55 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3, namağlup serisini ise 14 haftaya çıkaran ve 6. sıraya yükselen Altınordu'da sol kanat Anıl Koç, son maçlardaki performansıyla alkış topladı.

Altınordu'da Anıl Sevinci, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3, namağlup serisini ise 14 haftaya çıkaran ve 6. sıraya yükselen Altınordu'da sol kanat Anıl Koç, son maçlardaki performansıyla alkış topladı. Karabükspor filelerini 2 kez sarsarak toplam gol sayısını 5'e çıkaran gurbetçi futbolcu, kırmızı-lacivertli takımın en skorer oyuncusu konumuna geldi. 

Geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında attığı gol sonrası bu hafta ilk 11'de şans bulan Anıl, formayı geri vermek istemediğini gösterdi. Sezon başında Litvanya ekibi Atlantas'tan 2 yıllığına transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, hedefinin sezon sonunda Altınordu'da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamak ve yeniden milli takım formasını giymek olduğunu söyledi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:59 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Antalyaspor'u Farka Boğdu: 6-2 Antalyaspor Maçında Oyundan Alınan Caner Erkin, Sinirlerine Hakim Olamadı

Galatasaraylı Taraftarlardan Younes Belhanda'ya Büyük Tepki Beşiktaş ile Yollarını Tartışmalı Bir Şekilde Ayıran Vagner Love: 5 Ay Boyunca Paramı Alamadım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:54:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Anıl Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]