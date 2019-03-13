Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Atakan Fırsat Tepti

Altınordu'da Atakan Fırsat Tepti

44 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hedefleyen Altınordu'da sağ kanat Atakan Üner, geçen haftaki İstanbulspor deplasmanında kendisine verilen şansı iyi değerlendiremedi.

Altınordu'da Atakan Fırsat Tepti, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hedefleyen Altınordu'da sağ kanat Atakan Üner, geçen haftaki İstanbulspor deplasmanında kendisine verilen şansı iyi değerlendiremedi. 

Ligde sırasıyla Kardemir Karabükspor, Denizlispor (D) ve Gazişehir Gaziantep maçlarında yedek soyunduktan sonra deplasmandaki Adana Demirspor ve Hatayspor müsabakalarında kadroya alınmayan genç futbolcu, son olarak İstanbulspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 

İlk 45 dakikadaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Atakan, ikinci yarıda teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından oyundan alındı. Sezon başında ilk 11'de forma giydikten sonra yedek kalan Atakan, sadece ilk yarıda Denizlispor'a bir gol atabildi. O maçta attığı golün ardından eski takımı Denizlispor taraftarlarının oturduğu tribünün önünde sevinen genç futbolcu, 3 maçlığına kadro dışı bırakılmıştı. 

Öte yandan cuma günü Eskişehirspor'la karşılaşacak İzmir ekibinde cezalı Yusuf ve Sefa forma giyemeyecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:22 Kaynak: DHA

İstanbulspor, Altınordu, Spor
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