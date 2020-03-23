Altınordu'da Atakan Üner, asistleriyle dikkat çekti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'da Atakan Üner, asistleriyle dikkat çekti! - Son Dakika Spor

Altınordu'da Atakan Üner, asistleriyle dikkat çekti!

12 dakika önce

Ligde oynadığı 26 maçın 24'ünde ilk 11'de görev alan 20 yaşındaki futbolcu attığı 3 golle alkış toplarken, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı toplam 8 asistle takımın asist kralı olarak dikkat çekti.

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Ligde oynadığı 26 maçın 24'ünde ilk 11'de görev alan 20 yaşındaki futbolcu attığı 3 golle alkış toplarken, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı toplam 8 asistle takımın asist kralı olarak dikkat çekti.

Ligin ilk yarısında devre arasında takımdan ayrılan Anıl'ın yanı sıra Burak ve Yasin'e gol pası veren Atakan, ikinci devrede Kemal (2) ve Hüsamettin'e gol sevinci yaşattı.

Genç kanat oyuncusu kupada ise 2 asistle oynadı.

Bu sezon Adana Demirspor, Hatayspor ve İstanbulspor (D) filelerini sarsan genç krampon kırmızı-lacivertli ekibin dikkat çeken isimleri arasına girmeyi başardı.

Türkiye Kupası, Genç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:08 

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