Altınordu'da Atalay Yıldırım dönecek

Sezon başında Erzurum kampında A takımla antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki sol kanat, tecrübe kazanması için Niğde'nin yolunu tuttu. Niğde formasıyla ilk kez profesyonel lig deneyimi yaşayan genç krampon, 2. Lig'de 22 maçta görev alıp, 4 gol atarak takımına katkı sağlarken, kupada 2 maçta 1 kez rakip fileleri sarstı. Alt yaş gruplarında 19 kez milli formayı terleten futbolcu sağ kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.









İngiltere'nin The Guardian Gazetesi, Altınordu altyapısından yetişen Atalay Yıldırım ve kaleci Muhammet Taha Tepe'yi 2018 yılında 17 yaş kategorisinde dünya üzerindeki en yetenekli 60 futbolcu arasında göstermişti.



İngilizlerin gelecek vaadeden futbolcular listesine eklediği iki oyuncu profesyonel kariyerlerine Niğde'de başladı. Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, İzmir'de hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması nedeniyle hafta sonu kampta kalmaları şartıyla futbolculara izin verdi. Geçen hafta kuvvet çalışan kırmızı-lacivertli takım yarın topla çalışmalara başlayacak. Altınordu çarşamba günü ikinci kez koronavirüs testine girecek.



