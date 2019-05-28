Son Dakika Haberleri: Altınordu'da bahar temizliği
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Altınordu'da bahar temizliği

1 saat önce

Altınordu Belediyesi ekipleri bahar temizliği kapsamında çöp toplama, cadde, meydan ve yol temizliklerinin yanı sıra park ve yeşil alanlardaki yaban otlarının temizliğini de yaparak çocukların ve ailelerin güvenli alanlarda zaman geçirmelerine imkan sunuyor.

Altınordu'da bahar temizliği, System.String[]
Altınordu Belediyesi ekipleri bahar temizliği kapsamında çöp toplama, cadde, meydan ve yol temizliklerinin yanı sıra park ve yeşil alanlardaki yaban otlarının temizliğini de yaparak çocukların ve ailelerin güvenli alanlarda zaman geçirmelerine imkan sunuyor.

Altınordu Belediyesi belediyecilik alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda bahar temizliğine büyük önem veren Altınordu Belediyesi bu alandaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her gün belirlenen plan dahilinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarını yürüten Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöplerin toplanması ve süpürülmesinin yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda da yoğun mesai harcıyor.

Genel temizlik çalışmalarının yanı sıra park ve yeşil alanlarında temizliğine büyük önem veren Altınordu Belediyesi bahar ayı ile birlikte uzayan otların biçilme işlemini gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ot biçme ekibi her gün park ve yeşil alanlar başta olmak üzere birçok mahallede zararlı otların biçim işlemini gerçekleştirerek çocukların ve ailelerin güvenli alanlarda zaman geçirmelerine imkan sağlıyor. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:49 Kaynak: İHA
Altınordu Belediyesi, Güncel
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