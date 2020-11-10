Altınordu'da Bandırmaspor hazırlığı

TFF 1'inci Lig'de zorlu Yılport Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönen Altınordu'da gözler 17 Kasım Salı günü İzmir'de Royal Hastanesi Bandırmaspor'la oynanacak erteleme maçına çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir'de 30 Ekim'de gerçekleşen deprem nedeniyle ertelenen Bandırmaspor karşılaşmasının milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanmasını kararlaştırdı. Kırmızı-lacivertli ekip 1 günlük iznin ardından antrenmanlarına yeniden başladı.

Ligde iç sahada oynadığı son 2 müsabakada Ankaraspor'u 2-0 ve Altay'ı ise 2-1 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren Altınordu, Bandırmaspor maçını da kazanarak evinde 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde tedavisi süren stoper Yusuf Yalçın'ın maça yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Üç futbolcusunda koronavirüs tespit edilen kırmızı-lacivertli ekibe perşembe günü bir kez daha PCR testi uygulanacak.