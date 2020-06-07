Altınordu'da Batuhan yolcu
TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da genç kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonunda yuvadan uçacağı belirtildi.
TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da genç kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonunda yuvadan uçacağı belirtildi. Devre arasında kiralık olarak Göztepe'den transfer edilen 19 yaşındaki sol kanat, kırmızı-lacivertli ekipte istediği süreleri bulamadı. Altınordu formasıyla 3 maçta sadece bir kez ilk 11'de görev alıp toplam 117 dakika sahada kalan Batuhan, beklentilerin uzanğında bir performans sergiledi. Altınordu'nun yeni sezonda kadrosunda düşünmediği genç futbolcunun gelecek sezon Göztepe ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, Batuhan'ı yeni sezon kamp kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 01:08 Kaynak: DHA
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