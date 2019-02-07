Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Berkay Formayı Kaptı

Altınordu'da Berkay Formayı Kaptı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altınordu'da ön libero Berkay Samancı, son haftalarda yükselen performansıyla ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

Altınordu'da Berkay Formayı Kaptı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altınordu'da ön libero Berkay Samancı, son haftalarda yükselen performansıyla ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. 

Bu sezon Adanaspor deplasmanında ilk gol sevincini yaşayan, son olarak İzmir'de oynanan Kardemir Karabükspor maçında fileleri sarsan Berkay, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. İlk yarıda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve zaman zaman yedek soyunan tecrübeli futbolcu, son 6 maçta formayı kaptırmadı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu periyotta gurbetçi Deniz'i yanında oturturken, Berkay'a ilk 11'de görev verdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:20 Kaynak: DHA

Altınordu, Berkay Şahin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek FB TV'nin Sunucusu Dilay Kemer, Kan Kanserine Yakalandı

Arjantinli Futbolcu Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçaktaki Ceset Çıkarıldı Galatasaray'ın Rakibi Benfica, Portekiz Kupasında Avantaj Yakaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 13:02:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Berkay Formayı Kaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]