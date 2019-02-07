Altınordu'da Berkay Formayı Kaptı
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altınordu'da ön libero Berkay Samancı, son haftalarda yükselen performansıyla ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.
Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altınordu
'da ön libero Berkay Samancı
, son haftalarda yükselen performansıyla ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.
Bu sezon Adanaspor
deplasmanında ilk gol sevincini yaşayan, son olarak İzmir
'de oynanan Kardemir Karabükspor
maçında fileleri sarsan Berkay, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. İlk yarıda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve zaman zaman yedek soyunan tecrübeli futbolcu, son 6 maçta formayı kaptırmadı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
, bu periyotta gurbetçi Deniz'i yanında oturturken, Berkay'a ilk 11'de görev verdi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:20 Kaynak: DHA
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