Altınordu'da Beton Kaldırım Çalışmaları

Altınordu ilçesinde 88 bin 500 metrekarelik baskı beton kaldırım yapıldığı bildirildi.

Altınordu ilçesinde 88 bin 500 metrekarelik baskı beton kaldırım yapıldığı bildirildi.



Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, ulaşımda sorunları ortadan kaldıracak sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.



Baskı beton kaldırımlarla da yayaların rahat hareket etmesine olanak sağlandığını aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Altınordu Belediyesi modern ve yaşanabilir bir Altınordu parolası ile 30 Mart yerel seçimlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Altyapıdan üst yapıya, sosyal alanlardan örnek projelere birçok alanda gerçekleştirdiği hizmetleri vatandaşın kullanımına sunan Altınordu Belediyesi, ulaşım alanında yaptığı çalışmalarla da vatandaşın takdirini topluyor."



Açıklamada, sıcak asfaltta 119, beton yolda 259 kilometrelik çalışmayı hayata geçiren Altınordu Belediyesinin, bu hizmetleri tamamlayan baskı beton kaldırımlarla da şehrin çehresini değiştirdiği vurgulandı.



Belediye tarafından 30 Mart yerel seçimlerinden bu yana ilçe genelinde 88 bin 500 metrekare baskı beton kaldırım çalışması gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yapımı tamamlanan ve ilerleyen günlerde devam edecek çalışmalarla bu rakamın daha da artmasının hedeflendiği kaydedildi.

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