Altınordu'da Bir Formaya İki Aday

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıya Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği'ni (D) yenerek başlayan ve Play-Off yarışına ortak olan Altınordu'da cumartesi günü İzmir'de oynanacak Kardemir Karabükspor maçında teknik direktör Hüseyin Eroğlu, savunmada zorunlu değişime gidecek.





Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıya Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği'ni (D) yenerek başlayan ve Play-Off yarışına ortak olan Altınordu'da cumartesi günü İzmir'de oynanacak Kardemir Karabükspor maçında teknik direktör Hüseyin Eroğlu, savunmada zorunlu değişime gidecek.



İzmir ekibinde sarı kart cezalısı stoper Hasan'ın yokluğunda ilk 11'e iki aday var. Teknik patron Eroğlu altyapıdan yetişen stoper Recep Yemişçi ve sezon başında Manisaspor'dan transfer edilen stoper Enes Sığırcı arasında tercih yapacak. İki defans oyuncusunun da antrenmanlarda formayı kapmak için hırslı bir şekilde çalıştıkları ifade edildi. Enes ilk yarıda 7 lig maçında görev alırken, Recep ise 5 defa forma şansı buldu. - İzmir

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