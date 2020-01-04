Altınordu'da çalışmalar tam gaz - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'da çalışmalar tam gaz - Son Dakika Spor

Altınordu'da çalışmalar tam gaz

6 saat önce

Devre arası hazırlıklarını Antalya Lara'da sürdüren Altınordu, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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Devre arası hazırlıklarını Antalya Lara'da sürdüren Altınordu, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla sürdü.


Antrenmanın orta bölümünde futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, idmanın yarı sahada çift kale maç ile tamamlandı.


İzmir ekibi çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


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Altınordu, Antalya, Sabah, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:49 
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