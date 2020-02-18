Altınordu'da çifte hedef - Son Dakika
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Altınordu'da çifte hedef

6 saat önce

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek hem bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmeyi hedefliyor.

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TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek hem bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmeyi hedefliyor. Adana Demirspor'u son olarak 18 Şubat 2017'de evinde 2-1 mağlup eden İzmir ekibi daha sonra rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-lacivertliler, zirve yarışındaki Adana ekibi karşısında sürpriz bir skora imza atmak istiyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altınordu, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
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