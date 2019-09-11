Altınordu'da çifte şok

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da yine sakatlık kabusu yaşandı. Kırmızı-lacivertlilerde sağlık kurulu, Enes, Muhammed ve Okan'ı Eskişehirspor karşılaşmasına yetiştirmek için seferberlik ilan ederken, bu kez de forvet Kemal Rüzgar ve genç kaleci Mert Can ciddi şekilde sakatlandı.

Geçen sezon çapraz bağları kopan forvet Kemal'in dizindeki ağrılarının yeniden arttığı, gurbetçi oyuncunun tekrar ameliyat masasına yatabileceği öğrenildi. Kemal'in ameliyat olması halinde sezonun ilk yarısında forma giyme ihtimali bulunmuyor. Kaleci Mert'in ise arka çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Mert'in de en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı vurgulandı.