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Altınordu'da defansa uyarı - Son Dakika

Altınordu'da defansa uyarı

10.09.2021 12:10
Altınordu'da defansa uyarı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde çıkacağı Bursaspor randevusuna odaklanan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 2 maçta kalesinde 6 gol gören takımını uyardı.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde çıkacağı Bursaspor randevusuna odaklanan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 2 maçta kalesinde 6 gol gören takımını uyardı. Üst üste alınan 3-1'lik Tuzlaspor ve 3-0'lık İstanbulspor (D) mağlubiyetlerinin ardından özellikle savunma oyuncularından dikkatli olmalarını isteyen deneyimli teknik adam, bireysel hata istemediğini vurguladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun defans hattında taşları oynatabileceği öğrenildi. Yeni transferlerden stoper Volkan Fındıklı ile sağ bek Rıdvan'ın ilk 11'de görev alabileceği ifade edildi. Öte yandan orta saha oyuncusu Muzaffer'in kırmızı kart cezalısı olduğu Altınordu'da adale sakatlığı bulunan sağ kanat Şeref riske edilmeyecek. Hafif ağrısı olan Kürşad'ın durumu maç saati netleşecek.


Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da defansa uyarı - Son Dakika Spor


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