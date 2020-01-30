Altınordu'da değişim zamanı

TFF 1. Lig'de pazar günü evinde Akhisarspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de değişime gitmeye hazırlanıyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalıları sol bek Ufuk, ön libero Oğulcan ve stoper Sinan'ın yokluğunda Eroğlu alternatif isimleri sahaya sürecek. Sinan'ın yerine stoperde Yusuf, Ufuk'un yerine sol bekte Ali görev alacak.

Oğulcan'ın yokluğunda ön liberoda Furkan ya da Berkay oynayacak. Genç teknik adamın santrfor değişikliği yapması da bekleniyor. İleri uçta Yasin'in yerine geçen hafta Fatih Karagümrük deplasmanında hat-trick yapan Kemal'in şans bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Orta sahada ise genç Burak'ın yerine Okan'ın forma giyebileceği kaydedildi.