Altınordu'da değişim zamanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'da değişim zamanı - Son Dakika Spor

Altınordu'da değişim zamanı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de pazar günü evinde Akhisarspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de değişime gitmeye hazırlanıyor.

Altınordu'da değişim zamanı, System.String[]

TFF 1. Lig'de pazar günü evinde Akhisarspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de değişime gitmeye hazırlanıyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalıları sol bek Ufuk, ön libero Oğulcan ve stoper Sinan'ın yokluğunda Eroğlu alternatif isimleri sahaya sürecek. Sinan'ın yerine stoperde Yusuf, Ufuk'un yerine sol bekte Ali görev alacak.

Oğulcan'ın yokluğunda ön liberoda Furkan ya da Berkay oynayacak. Genç teknik adamın santrfor değişikliği yapması da bekleniyor. İleri uçta Yasin'in yerine geçen hafta Fatih Karagümrük deplasmanında hat-trick yapan Kemal'in şans bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Orta sahada ise genç Burak'ın yerine Okan'ın forma giyebileceği kaydedildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hep birlikte başarıya ulaşacağız
Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:39:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'da değişim zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]