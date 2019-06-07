Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Deniz ile yolların ayrılması bekleniyor
Son Dakika Spor Haber

Altınordu'da Deniz ile yolların ayrılması bekleniyor

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan ön libero David Deniz Kılınç'la yeni sezon öncesi yolların ayrılması bekleniyor.

Altınordu'da Deniz ile yolların ayrılması bekleniyor, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan ön libero David Deniz Kılınç'la yeni sezon öncesi yolların ayrılması bekleniyor.
Kırmızı-lacivertli formayla 14 maça çıkan gurbetçi futbolcu ikinci yarının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirerek gözden düştü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 15 karşılaşmada Deniz'e ilk 11'de şans vermezken, ön liberoda Berkay'ı oynatmayı tercih etti. Altınordu formasıyla İzmir'de oynanan Adanaspor müsabakasında 1 gol atan 27 yaşındaki ön libero sezon başında 2'nci Lig temsilcisi Bandırmaspor'dan transfer edilmişti. Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Deniz'in kadroda kalma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:31 Kaynak: DHA
Deniz Kılınç, Altınordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


West Ham Unitedlı taraftarlar, Hasan Ali Kaldırım'ı istemiyor Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı Fenerbahçe'den Berat Albayrak'a yanıt: 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir Tecavüzle suçlanan Neymar, Brezilya'da ifade verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Deniz ile yolların ayrılması bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]