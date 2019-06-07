Altınordu'da Deniz ile yolların ayrılması bekleniyor
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan ön libero David Deniz Kılınç'la yeni sezon öncesi yolların ayrılması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:31 Kaynak: DHA
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu
'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan ön libero David Deniz Kılınç
'la yeni sezon öncesi yolların ayrılması bekleniyor.
Kırmızı-lacivertli formayla 14 maça çıkan gurbetçi futbolcu ikinci yarının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirerek gözden düştü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, son 15 karşılaşmada Deniz'e ilk 11'de şans vermezken, ön liberoda Berkay
'ı oynatmayı tercih etti. Altınordu formasıyla İzmir
'de oynanan Adanaspor
müsabakasında 1 gol atan 27 yaşındaki ön libero sezon başında 2'nci Lig temsilcisi Bandırmaspor'dan transfer edilmişti. Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Deniz'in kadroda kalma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.
- İzmir
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