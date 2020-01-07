Altınordu'da Egehan gitti - Son Dakika
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Altınordu'da Egehan gitti

6 saat önce

İzmir temsilcisi Egehan gibi aynı şekilde sezon başında Berkay Görmez'i de İstanbulspor'a bonservisiyle göndermişti.

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İzmir temsilcisi Egehan gibi aynı şekilde sezon başında Berkay Görmez'i de İstanbulspor'a bonservisiyle göndermişti. Ersel ve Engin'le ilk yarı bitmeden yollarını ayıran Altınordu'da sol bek Ali Mert ikinci yarı öncesi Niğde Anadolu FK'ya, forvet Fatih ise Serik Belediyespor'a kiralık olarak gönderildi. Egehan'ın da gidişiyle takımdan ayrılan futbolcu sayısı 5'e yükseldi. Yönetim transfer arayışlarını sürdürüyor.


İstanbulspor, Berkay Şahin, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:44 
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