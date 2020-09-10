Altınordu'da ekipler afetin izlerini siliyor - Son Dakika

Ordu'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak sonrası Altınordu Belediyesi ekipleri olaya müdahale ederek, afetin en zararla atlatılmasını sağladı.

Ordu'da dün akşam saatlerinde metrekareye düşen 82 kilogram yağış sonrası kent merkezi adeta felç oldu. 10 adet kapalı dere yatağının taşması ve aynı zamanda dere yataklarına yıllar önce yapılan baksların mevcut yapılaşmaya ve şehirleşmeye bağlı olarak yağmur suyu tahliyesinde yetersiz kalması nedeniyle birçok noktada su baskını ve taşkınlar meydana geldi.

Meteorolojik yarının ardından Başkan Aşkın Tören'in talimatıyla harekete geçen ekipler, sorun yaşanması beklenen muhtemel noktalar başta olmak üzere mazgalları temizleyerek çeşitli önlemler aldı. Şiddetli yağış nedeniyle su taşkını yaşanması muhtemel noktalarda hazır bekletilen vidanjörler ve motopomplar başta olmak üzere her türlü ekipmanlarıyla birlikte afete dönüşen yağışlara müdahale eden ekipler, bölgelerde su tahliyelerini de hızlıca gerçekleştirdi.

Yağışların etkisini azaltması ile birlikte devreye giren temizlik ekibi de yağışlarla birlikte oluşan çamur ve çöplerin temizlenmesi için çalışma başlattı. Başkan Aşkın Tören'in de katılım sağlayarak yönettiği çalışmalarda 200 personel ve tüm ekip ekipmanla sahada olan Altınordu Belediyesi, selin izlerini silmek için sabahın ilk ışıklarına kadar seferber oldu.

Sabah saatlerinde temizlik çalışmalarına hızlandıran ekipler, şehir genelindeki çalışmalarını sürdürürken, bazı mahallelerde yaşanan uçuk ve heyelanlara Altınordu Belediyesi ekiplerince yapılan müdahale ile ulaşımda aksamaya izin verilmiyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çalışmaları sahadan yöneterek, aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen esnaf ve vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altınordu'da su baskının yaşandığı yerler temizlenip dezenfekte edilirken, yeni bir yağış ihtimaline karşı da tıkanan yağmur suyu hatları temizleniyor. - ORDU