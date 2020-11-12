Altınordu'da Emre ve Yiğithan forma göremedi
12.11.2020 10:47
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun yeni transferlerinden Emre Nefiz ve Yiğithan Güveli, ligde oynanan 8 maçta bir kez bile forma giyemedi.
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun yeni transferlerinden Emre Nefiz ve Yiğithan Güveli, ligde oynanan 8 maçta bir kez bile forma giyemedi. Adana Demirspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki sağ bek Emre sakatlığı nedeniyle, Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 22 yaşındaki stoper Yiğithan ise antrenman eksiği nedeniyle görev alamadı.
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ligdeki Beypiliç Boluspor (D) ve Yılport Samsunspor (D) ile kupadaki Fethiyespor maçlarında kadroya aldığı gurbetçi Emre'ye süre tanımadı. Yiğithan ise kadroda yer bulamadı. Teknik patron Eroğlu'nun ilerleyen haftalarda iki futbolcudan faydalanmayı planladığı ifade edildi.
- İzmir
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